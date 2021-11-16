Son Dakika! Devlet Bahçeli'den hükümete EYT ve asgari ücret çağrısı: Talepleri karşılamak zorunluluğumuzdur

MHP lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Cumhur İttifakı'nda çatlak olduğu iddialarına ateş püsküren Bahçeli, birlik beraberlik mesajı verdi.

"EYT SORUNU ORTADAN KALDIRILACAK"

Vatandaşların merakla beklediği asgari ücret zammına, EYT ve 3600 ek gösterge konusuna da değinen Bahçeli, "Bütçe imkanları doğrultusunda, kademeli geçişle birlikte EYT sorunu Meclis'te görüşülecek bu sorun ortadan kaldırılacaktır. 3600 ek göstergenin verilmesi için hükümetimize her desteği vereceğiz.

"İNSANLARIN HAKLI TALEPLERİNİ KARŞILAMAK ZORUNLULUĞUMUZDUR"

Asgari ücretle yaşayan vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesi, ücretlerin iyileştirilmesi temennimizdir. İnsanların haklı taleplerini karşılamak bizim zorunluluğumuzdur. Aralık ayında toplanacak komisyonun enflasyon üzerinde bir zam oranı belirlemesi temennimizdir." ifadelerini kullandı.

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