Son Dakika: Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak
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Son Dakika: Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak

01.11.2020 18:56 | Son Güncelleme: 01.11.2020 19:22
Son Dakika: Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacak

Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, deprem bölgesi İzmir'den yaptığı açıklamada, "Depremzede vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapacağız" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 6,6 büyüklüğündeki depremin yaşandığı İzmir'de önemli açıklamalarda bulundu. Yıkılmış ve yıkılacak binalardan eşyalarını alamayan vatandaşlara 30 bin TL eşya yardımı, 13 bin TL taşınma ve kira yardımı yapılacağını belirten Bakan Kurum, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza valiliğimiz, bugün itibarıyla 10 bin lira yardım ödemesine başlamış durumda" dedi.

"HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI TAMAMLANDI"

Rıza Bey Apartmanı enkazındaki arama kurtarma çalışması hakkında konuşan Kurum, "Yan taraftaki görmüş olduğumuz binaların da hasar tespitlerini yaptık. Ağır hasarlı binalar olduğu için onları da anbean lazer tarayıcılarla takip ediyoruz. Oradaki herhangi bir hareket veya yıkılma riski enkazda arama kurtarma faaliyeti yapan arkadaşlarımızın can güvenliği riski açısından çok önemli." ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:

"Hasar tespit çalışmalarında an itibarıyla 2 bin 234 binada 28 bin 100 bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapıldı. Ağır, acil ve yıkık sayımız 41'e ulaştı ve 1041 bağımsız bölümden oluşuyor."

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