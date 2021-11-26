Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: İzmir'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay açıklanacak faiz kararı için ipucu verdi. Çok net konuşan Erdoğan, "Bu faizler düşecek, düşecek" ifadelerini kullandı.
Ayrıntılar geliyor...
??Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısının 1 Aralık'ta yapılacağını bildirdi.— Haberler (@Haberler) November 25, 2021
Sizce, asgari ücret ne kadar olacak?
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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