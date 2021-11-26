Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek - Haberler Ekonomi
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan mitingde üstüne basa basa söyledi: Bu faizler düşecek, düşecek

Son dakika: İzmir'de toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önümüzdeki ay açıklanacak faiz kararı için ipucu verdi. Çok net konuşan Erdoğan, "Bu faizler düşecek, düşecek" ifadelerini kullandı.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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