Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan marketlerle ilgili açıklama: Onlardan da yüzde 7 sözü aldık, toplamda indirim yüzde 14 olacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nden dönen Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşın gündeminden düşmeyen marketlerdeki zam oranlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yüzde KDV indirimine ek olarak marketlerden de yüzde 7 indirim sözü aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı, "Biz KDV'yi 7 puan indirdiysek, sizden de en az yüzde 7 fiyat indirimi bekliyoruz' dedik. Onlardan da bu yönde açıklama aldık" şeklinde konuştu.

"ÖYLE VEYA BÖYLE İNECEK"

Marketlerdeki fiyatların mutlaka düşeceğini aktaran Cumhurbaşkanı, "Bazı ürünlerde KDV indirimi sonrası fiyatlar belli oranlarda geri gelmiş görünüyor. Öyle veya böyle inecek" ifadelerini kullandı.

YÜZDE 7 KDV İNDİRİMİ YAPILMIŞTI

Türkiye'de enflasyon rakamları, en fazla gıda ürünlerine yansımıştı. Market raflarının cep yakmasının ardından harekete geçen hükümet, KDV oranını yüzde 7 indirmişti. Ancak bazı marketlerin bu indirimden kaçmak için ürünlere zam yapması, çok eleştirilmişti.