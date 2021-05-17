Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "hibe" açıklaması esnafın yüzünü güldürdü

Son dakika haberine göre Kovid-19'la mücadele sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle zorluk yaşayan esnaf ve sanatkarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği toplam 4 milyar 622 milyon liralık karşılıksız desteği memnuniyetle karşıladı.

Kovid-19'la mücadele sürecindeki kısıtlamalar nedeniyle zorluk yaşayan esnaf ve sanatkarlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği toplam 4 milyar 622 milyon liralık karşılıksız desteği memnuniyetle karşıladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından millete seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ayrı grup halinde 1 milyon 384 binden fazla esnaf ve sanatkara 4 milyar 622 milyon liralık kaynağın karşılıksız verileceğini açıkladı.

Başkentte kırtasiyecilik yapan İzzet Yakut, Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde maddi zorluk yaşadıklarını belirterek, hibenin kendilerini bir miktar rahatlatacağını söyledi. Yakut, esnafa verilen desteklerin sürmesini istedi.

Taksici Erol Tetik, kapanma sürecinde işlerinin azaldığını ifade ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun, çok teşekkür ederiz. Bu destek bizim için ilaç olur." dedi.

Lokantacı Halit Gürşin de hibe açıklamasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Esnaf için en azından ufak bir destek olur. Herkes sıkıntı yaşadığı için 3 bin, 5 bin de olsa en azından elektrik, su, bazı ihtiyaçlarımızı görür." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Başaran