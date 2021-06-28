Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, ilk görüntü yayınlandı! Türksat 5A uydusu hizmete başladı

Son dakika: Dört ay önce uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı. Erdoğan'ın butona basmasıyla uydudan ilk görüntü de yayınlandı. Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir." dedi.