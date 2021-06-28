Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, ilk görüntü yayınlandı! Türksat 5A uydusu hizmete başladı
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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, ilk görüntü yayınlandı! Türksat 5A uydusu hizmete başladı

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Dört ay önce uzaya fırlatılan Türksat 5A haberleşme uydusu TÜRKSAT'ın Ankara Gölbaşı'ndaki yerleşkesinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılan törende hizmete alındı. Erdoğan'ın butona basmasıyla uydudan ilk görüntü de yayınlandı. Türksat 6A uydusunun gelecek yıl uzaya fırlatılacağını belirten Erdoğan, "Böylece Türkiye, dünyada haberleşme uydusu üretebilen 10 ülke arasına girecektir." dedi.

Türksat 5A haberleşme uydusu Ankara'da düzenlenen törenle hizmete girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın butona basmasıyla göreve başlayan uydu, 8 Ocak'ta uzaya fırlatılmıştı. Türksat 5A uydusu, dört ay süren yolculuk ve test aşamasının ardından resmen hizmete alınmış oldu. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerli Türksat 6A uydusunun da gelecek yıl uzaya fırlatılacağını söyledi.

Ayrıntılar geliyor...

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan butona bastı, ilk görüntü yayınlandı! Türksat 5A uydusu hizmete başladı
mesut.sahin@haberler.com - Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com

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