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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki selden etkilenen esnafa hibe ve faizsiz kredi müjdesi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Giresun'da sel felaketinden etkilenen esnafın 50 bin liraya kadar olan zararlarının tamamının hibe olarak karşılanacağını ve KOBİ'ler için de 100 bin liraya kadar faizsiz kredi verileceğini söyledi.

31.08.2020 16:28 | Son Güncelleme: 31.08.2020 16:51

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda düzenlenecek Su Ürünleri Av Sezonu açılışına katılmak ve yaşanan sel felaketi sonrası incelemelerde bulunmak için kente geldi. Erdoğan'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum brifing verdi. Bölgedeki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, sel felaketinin yaşandığı bölgede incelemelerde bulundu. "Esnafımıza müjdeler vereceğim" diyen Erdoğan, selden etkilenen esnafın 50 bin liraya kadar olan zararlarının hibeyle karşılanacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Giresun 22 Ağustos günü ancak 50 yılda bir rastlanabilecek büyük bir felakete maruz kaldı. Bir çok iş yeri ve konut zarar gördü. Sizlere geçmiş olsun diyorum. Hayatını kaybedenlere rahmet diliyorum. Devlet ilk günden bu yana vatandaşının yanına olmuştur. Tüm ilgili bakanlarımız her hususu yakından takip ediyor. Arama kurtarma için 36 ilden personel Giresun'da görev yapmıştır. Felaketin ilk anından itibaren 264 araç ve 3672 personel çalışma yaptı. Kapanan köy yollarının tamımına ulaşım sağlandı.

AFAD'A 20 MİLYON ÖDENEK

Afet bölgesinde 43 bina yıkıldı. 94 bina acil yıkılacak şekilde hasar gördü. AFAD ve çeşitli bakanlıklarımız çalışmalar için Giresun'a 73 milyon lira ödenek göndermiştir. Dün gece imzaladığım bir kararla tek seferde 20 milyon liralık bir kaynağı AFAD'a aktardık.

ESNAFA HİBE VE KREDİ DESTEĞİ

Tüm esnaflarımıza 50 bin liraya kadar olan zararının tamamı aşanlarından 50 bin liralık kısmı TESKOMB aracılığıyla hibe olarak verilecektir. KOBİ'ler için 100 bin liraya kadar faizsiz kredi desteği verilecek. Afetten zarar gören tüm belediyelere 25 milyon lira hibe sağlandı. Tarımsal destek ödemeleri erkene alındı. Fındık alım tarihi bir hafta öne çekildi.

1 MİLYAR 290 MİLYON LİRAYI BULAN PROJE HAYATA GEÇİRİLECEKTİR

TOKİ'nin Dereli'de yapacağı 142 konutun inşası için çalışmalara hemen başlanmıştır, Doğankent'te de 120 konut yapılacaktır. Köylerimizde 250 köy konutu inşa edilecektir, altında ahırı olacak, üstünde de konutu olacak. Toplan keşif bedeli 1 milyar 290 milyon lirayı bulan proje hayata geçirilecektir. Dere yataklarını evlerle, yapılarla doldurursak, sel gelir bunları götürür. Tabiatta dere yatakları büyük yağışlar olduğunda kolayca akıp gidebilsin diye var. Biz yaylaları betona boğarsak gün gelir pişmanlık yaşarız. Depremler bize yaptığımız işin yanlışlığını bize acıyla göstermiştir. Ancak son 20 yıldır düzenli yapılaşma söz konusu. TOKİ olarak konutlar yapacağız, dükkanlar yapacağız. Zemin artı 3 bilemedim 4 yapacağız. Dikey yapılaşma intiharla eş değer bir yanlıştır.

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Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Giresun'daki selden etkilenen esnafa hibe ve faizsiz kredi müjdesi

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