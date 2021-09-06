Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumda

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nda Türkiye'nin döviz rezervlerine ilişkin de konuştu. Erdoğan, "Ana Muhalefet buraya iyi baksın. Döviz rezervlerimiz 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçti. Merak edilen birçok konu başlığıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin dolar rezervleriyle ilgili de açıklamalarda bulundu.

"İHRACATIMIZ REKOR KIRMAYA DEVAM EDİYOR"

Türkiye'nin ihracatından memnun olduklarının altını çizen Erdoğan, "İhracatımızın rekor kırmaya devam ediyor. Ağustos ayında ihracatımız 207 milyar doları aştı. Seyahat gelirlerimizin yıllık %31 oranında artarak cari işlemlerin iyileşmesinde önemli rol oynadı. Uluslararası rezervlerimiz belirli şekilde artıyor" dedi.

"ANA MUHALEFET BURAYA İYİ BAKSIN"

Daha sonra dikkatleri dolar rezervine çeken Cumhurbaşkanı, "Döviz rezervlerimiz özellikle ana muhalefet buraya iyi baksın; 27 Ağustos itibariyle 118 milyar doları aşmış durumdadır. Bu yılın ilk yarısında artan istihdam 1,5 milyon kişiye çıkarak salgın öncesi dönemini aşmıştır. Programlarımızı, hedeflerimizi sürekli güncelliyoruz" diye konuştu.

"HEDEFİMİZ BÜYÜMEYİ ARTIRMAK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuyla ilgili sözlerini şöyle noktaladı.

Önümüzdeki 3 senenin orta vadeli programımızı Resmi Gazete'de dün yayınladık. Programda temel amacımız yüksek katma değerleri önleyerek ülkemizin büyümesini artıracak politikalara hız vermektir.