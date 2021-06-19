Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan turizm sektörüne KDV desteği açıklaması: Kabine toplantısının ardından müjdeyi vereceğim

Son dakika: Turizm sektörüne ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya'nın aldığı kararın memnuniyet verici olduğunu söyledi. Sektöre verilen KDV desteğine ilişkin de konuşan Erdoğan, yeni bir müjde sinyali verdi. Erdoğan, "Kabine toplantısının ardından KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da bir otelin açılışına katıldı. Burada önemli açıklamalarda bulunan Erdoğan, Rusya'nın Türkiye ile uçuş seferlerini 22 Haziran'dan itibaren yeniden başlatmasının memnuniyet verici olduğunu söyledi. Turizm sektörüne verilen KDV desteğine ilişkin de konuşan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından yeni bir müjde vereceğini söyledi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bölgenin en güzel koylarından birinde yer alan, 488 odalı oteli ülkemizin turizm sektöründeki büyük atılımın sembolü olarak görüyorum. Salgın döneminde turizmi ayakta tutmak için büyük bir çaba harcadık. Kültür ve Turizm Bakanı'mız gidilmedik ülke bırakmadı. Turizm hareketliliği için büyük çaba harcadı.

"FRANSA VE RUSYA'NIN KARARINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Sağlık hizmetleri konusunda çok iyi durumdaydık. Bu alanda da 'dünyada benim' diyen ülkelerin yapmadıklarını biz yaptık. Aşılamada özellikle son dönemde gerçekleşen atılımda yeni bir döneme giriyoruz. Fransa'nın ardından Rusya'nın da uçuş kararını memnuniyetle karşılıyoruz. NATO'da bu konuyu Macron ile görüştük.

"BU YIL ÇOK DAHA BÜYÜK RAKAMLARA ULAŞACAĞIZ"

16 milyon misafiri geçen yıl ağırlamıştık. Bu yıl çok daha büyük rakamlara ulaşacağız. Yatırımcılarımıza yeni döneme hazırlanmalarını tavsiye ediyorum. Türkiye'de tatil yapan turist ülkemizden kolay kolay vazgeçemiyor. Hem ülkemizi tercih edenler hem de Türkiye kazanıyor..

"PAZARTESİ MÜJDEYİ VERİRİZ"

Turizm sektörünü desteklemeyi sürdürüyoruz. Her ne kadar birileri eleştiri konusu haline getirse de biz milletimiz için en doğrusunu yapmaya kararlıyız. KDV desteğini de Mehmet Bey sıkıştırdı. Haziran sonuna kadar uzattık. Pazartesi Kabine toplantısında tekrar masaya yatırırız. KDV desteği konusunda müjdeyi ayrıca vereceğim"