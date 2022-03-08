Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçek yağı açıklaması: Stokçular rakamları yükseltiyor, muhalefet de kampanya yürütüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ayçiçek yağı stokçularıyla ilgili de ilk kez konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yağ sorunu olmadığını, stokçuların fiyat artırdığını ve muhalefetin de yağ yok diye kampanya yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

"GEREKİRSE SİZLER İHBAR EDECEKSİNİZ"

Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı'mız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçulara biz gereğini yapacağız.

"MUHALEFET KAMPANYA YAPIYOR"

Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Stokçular utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyor, muhalefet de ayçiçek yağı yok diye kampanya yapıyor.

"STOKÇULARA GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek."