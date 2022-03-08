Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçek yağı açıklaması: Stokçular rakamları yükseltiyor, muhalefet de kampanya yürütüyor - Haberler

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Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ayçiçek yağı açıklaması: Stokçular rakamları yükseltiyor, muhalefet de kampanya yürütüyor

Haberler.com - Mesut Şahin - Ekonomi
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Son dakika: Son günlerde marketlerde ayçiçek yağının bulunmamasıyla ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkemizde bir ayçiçek yağı sorunu olmadığını belirterek, bunun muhalefetin kampanyası olduğunu söyledi. Erdoğan, "Stokçular utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyor, muhalefet de ayçiçek yağı yok diye kampanya yapıyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle kadın muhtarlarla bir araya geldi. Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ayçiçek yağı stokçularıyla ilgili de ilk kez konuşan Erdoğan, Türkiye'nin yağ sorunu olmadığını, stokçuların fiyat artırdığını ve muhalefetin de yağ yok diye kampanya yürüttüğünü söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Muhtar kardeşlerimden bir şeyi özellikle rica ediyorum. Son günlerde bir yağ meselesi çıkardılar. Bizim ayçiçeği, zeytinyağı böyle bir sorunumuz yok. Muhalefet ülkemizi darda, zorda göstermek adına böyle bir kampanyayı yürütüyor.

Mahallenizdeki, köyünüzdeki marketlerde, bakkallarda gerçekten ayçiçek yağı var mı, yok mu? Gerekirse sizler İçişleri Bakanlığı'mız adına bunların depolarını bile takip edip bizlere ihbar edeceksiniz. Bu stokçulara biz gereğini yapacağız.

Sizler Vali'nin o mahallelerdeki eli, ayağısınız. Bu devleti provoke etmeye çalışanlara gereken dersi vermek boynumuzun borcudur. Bunlar stokçu. Stokçular utanmadan sıkılmadan rakamları yükseltiyor, muhalefet de ayçiçek yağı yok diye kampanya yapıyor.

Dün İçişleri Bakanımla bunu konuştum. Nerede böyle bir stokçu varsa gereğini yapacağız. Çünkü bizim böyle bir sıkıntımız yok. Sıkıntımız olmadığı halde stokçuluk yapanlar bunun hesabını verecek."

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekonomi, Güncel, Haberler

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Yorumlar (12)

Ergün Doğan:

İktidarın başka politikası kalmadı

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Doğuş:

Petrolüde muhalefetmi yükseltiyor. Ayçiçek yağı da petrol sınıfına bağlıdır

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Leonidas:

Satıcı sattığı ürünü aynı fiyata satın alamıyorsa ne yapsın? Bunun tek sorumlusu sizsiniz! Nasıl ki siz aldıklarınızı yerine koyamadığınız için mevduat hesabı ile insanları uyutuyorsunuz.. Satıcıda sattıklarını yerine koyamadığı için zam yapmak zorunda

Cevap Yaz 19 43 Yayından Kaldır
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