Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan memurlara müjde: Vergi muafiyeti ile ücretlerin artmasını sağlayacağız
Son dakika: Asgari ücretten kaldırılması planlanan gelir ve damga vergilerinin kapsamı genişliyor. Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurlara vergi muafiyeti müjdesi vererek, "Memurları da damga ve gelir vergisi muafiyetine dahil ederek fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlayacağız." dedi.
Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı sona ermesinin ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücretten kaldırılması planlanan gelir ve damga vergisinin kapsamının genişletileceğini açıkladı.
MEMURLARA MÜJDE VERDİ
Memurlara vergi muafiyeti müjdesi veren Erdoğan, "Türkiye'ye geçmişte defalarca olduğu gibi küresel ekonominin yeniden yapılanma sürecinin dışında bırakacak hiçbir oyuna itibar etmedik. Bir müjde de memurlarımıza vermek istiyorum." diye konuştu.
"MEMURLARIMIZIN ÜCRETLERİNİN ARTMASINI SAĞLIYORUZ"
Memurların maaşının artacağını söyleyen Erdoğan, "Asgari ücretin gelir ve damga vergisinden muaf olması uygulamasını tüm çalışanlarımızı kapsayacak şekilde genişletmiştik. Aldığı ücret ne olursa olsun tüm çalışanların asgari ücret kadar kazancının gelir ve damga vergisinden muaf olmasını temin etmiştir. Memurlarımızın fiilen aldıkları ücretlerin artmasını sağlıyoruz." ifadelerini kullandı.
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