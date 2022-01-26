Son Dakika! Erdoğan'dan kamu işçisine ek zam müjdesi: Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz - Haberler Ekonomi
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Son Dakika! Erdoğan'dan kamu işçisine ek zam müjdesi: Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz

Haberler.com, Abdullah Karlıdağ - Ekonomi

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı canlı yayında kamu işçisine ek zam müjdesi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NTV canlı yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, vatandaşın merak ettiği birçok konu hakkında bilgilendirmede bulunurken, kamu işçilerine de ek zam müjdesi verdi.

"TOPLU SÖZLEŞMEYE YÜZDE 2,5 İLAVE EDİYORUZ"

Cumhurbaşkanı, toplu sözleşmelerine yüzde 2,5 ilave edileceğini belirterek, "67 liradan aldığımız 1500 liraya kadar çıkardığımız en düşük emekli aylığını 2 bin 500 liraya yükselttik. Kimi emeklilerimizin maaşındaki artış oranı enflasyonun çok üzerine çıkarak yüzde 60'ları buldu. Burada bir müjde de işçilerimizin toplu sözleşmede aldıkları zammın üzerine ortaya çıkan enflasyon farkı zaten eklenecektir. Buna memur sözleşmesinde yaptığımız gibi yüzde 2,5 ilave ediyoruz" dedi.

"ARTIŞ YÜZDE 28'İ BULACAK"

Yeni yapılacak düzenlemeyle birlikte maaş artışlarının yüzde 28 seviyelerine çıkacağını ifade eden Cumhurbaşkanı, "Toplu sözleşme zammı üzerine yüzde 2,5 ilave ediyoruz. İşçilerimizin ücretlerine özellikle de ücretlerinde yüzde 28'i bulan artış sağlamış oluyoruz. Yaklaşık 700 bin kamu işçisini doğrudan ilgilendiren artış için gereken düzenleme kısa sürede yapılacaktır. Özel sektörün de benzer bir ilaveye gideceğine inanıyorum" diye konuştu.

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Abdullah Karlıdağ
Abdullah Karlıdağ
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zam, Ekonomi, Haber

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