Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçi ve öğrencilere müjde! Hepsini peş peşe sıraladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından millete sesleniş konuşmasını gerçekleştirdi. Erdoğan, öğrencilere ve çiftçilere müjde vererek vatandaşlara rahat bir nefes aldırdı.

KARMA YEM FİYATLARINDA İNDİRİM

Karma hayvan yeminde indirim yapılacağını söyleyen Erdoğan, "Bilindiği gibi Tarım Kredi Kooperatifleri'nin satış merkezlerinde çay gübrelerinin fiyatlarında yüzde 30'a varan indirimler yaptık. Hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın girdi maliyetini düşürmek amacıyla karma hayvan yemi yüzde 12 indirimle satılmaya başlanacaktır." ifadelerini kullandı.

PANCAR ALIMI

Pancar alım fiyatıyla ilgili konuşan Erdoğan, "2021 yılı pancar alım fiyatının üzerine ton başına 15 lira prim desteği ödüyoruz. Bu sezonun pancar alım fiyatını hasattan önce açıklayacağımızı hatırlatmak istiyorum." diye konuştu.

BESLENME YARDIMI 750 LİRAYA YÜKSELDİ

Öğrencilere internet desteğinin artırıldığını ifade eden Erdoğan, "Gençlerimizin talepleri üzerine yurtlarda 16 GB olan internet desteğini 32 GB'ye çıkardık. Akademik yarı yılın ikinci döneminden başlamak üzere beslenme yardımını aylık 570 liradan 750 liraya yükseltiyoruz. Böylece üniversite öğrencilerimizi enflasyon sebebiyle yemek ücretlerinde yaşanabilecek muhtemel artışlara karşı koruma altına almış oluyoruz." dedi.