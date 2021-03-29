Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın
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Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın

Haberler.com / Abdullah Karlidag - Haberler | Güncel
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: Ellerinizdeki altın ve dövizleri finans kuruluşlarına kazandırın

Son dakika: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında düzenlenen Kabine toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yastık altı birikimler için vatandaşlara seslendi. Erdoğan, "Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde düzenlenen Kabine toplantısı, üç buçuk saat sürdü. Kabine sonrası alınan kararları açıklamak için kamera karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli konu başlıkları üzerine konuştu.

"GELİN ÜLKEMİZE YATIRIM YAPIN"

Konuşmasında yatırımcılara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Buradan tüm yatırımcılara sesleniyorum. Gelin ülkemize yatırım yapın. Artık ülkemiz yapılacak yatırımların, küresel düzeyde gerçekleştirilmesi gerekiyor. Çünkü Türkiye bölgesinin üretim ve ticaret merkezi olmasının ötesine geçerek küresel bir merkez haline geliyor." dedi.

YASTIK ALTINDAKİ BİRİKİMLER İÇİN ÇAĞRIDA BULUNDU

Vatandaşların yastık altındaki birikimlerini ekonomiye kazandırma çağrısında bulunan Erdoğan, şunları kaydetti: "Vatandaşlarımız evlerinde tuttuğu altın ve dövizleri ekonomiye kazandırma çağrımı yinelemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl ülkemizde 103 bin yeni şirket açılırken kapanan şirket sayısı 16 bini bile bulmadı. 75 bin 700 adet uluslararası sermayeli şirketin 11 binden fazlası geçtiğimiz yıl faaliyete başladı."

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