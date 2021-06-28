Son dakika: Corendon Airlines, Brüksel'de seyahat acenteleriyle buluştu
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Son dakika: Corendon Airlines, Brüksel'de seyahat acenteleriyle buluştu

Son dakika: Corendon Airlines, Brüksel'de seyahat acenteleriyle buluştu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberleri: Corendon Airlines, Haziran ayında başladığı Belçika uçuşlarının ardından Brüksel'deki seyahat acenteleri ile bir araya geldi.

Corendon Airlines, Haziran ayında başladığı Belçika uçuşlarının ardından Brüksel'deki seyahat acenteleri ile bir araya geldi. Havayolu şirketinin Avrupa'nın farklı şehirlerinden Anadolu'nun 15 şehrine sunduğu direkt uçuşlar yoğun ilgi görürken, şirketin üst düzey yöneticileri Brüksel'de düzenledikleri özel bir akşam yemeği ile ülkenin önde gelen seyahat acenteleri ile buluştu.

Pandeminin seyahat sektörü üzerindeki olumsuz etkilerinin azalmaya başlamasıyla artan talep üzerine uçuş ağını ve programını hızlı bir şekilde genişleten Corendon Airlines'ın Yönetim Kurulu Başkanı Yıldıray Karaer, Brüksel'in firma için yeni bir pazar olmadığını, 2009'dan beri Brüksel Havalimanında uçak konumlandırdıklarını anlattı.

"Pandemi sürecince artırdığımız etnik uçuşların da etkisiyle yakın zamanda buraya yakında ikinci uçağımızı da konumlandıracağız" diyen Karaer, geçtiğimiz günlerde başladıkları Brüksel-Eskişehir uçuşlarına acentelerden gelen talepten çok memnun olduklarını ve bu hatta uçmaya kışın da devam etme kararı aldıklarını açıkladı. "2021 yaz sezonu için rezervasyon talepleri, bu sene sezonun Kasım sonuna kadar uzayacağına işaret ediyor. Biz şimdiden 2022 sezonu için hazırlıklarımızı da tamamladık ve yakın zamanda yeni programımızı açıklayacağız" diye belirten Karaer, yakında Brüksel'den Fas gibi yeni destinasyonlara da uçmaya başlayacaklarının sinyalini verdi.

Belçika'nın en büyük ve en yüksek kapasiteli acenteleri ise, Corendon Airlines yönetimi ile yapılan bu görüşmenin son derece faydalı ve başarılı geçtiğini, bu yoğun Anadolu programının kendilerinin ürün yelpazesine ve satışlarına büyük etkisi olacağını belirttiler.

Corendon Airlines, 2021 yaz sezonu boyunca, Hollanda ve Belçika'dan Türkiye'ye haftada 50 uçuş düzenleyerek 200 bin koltuk arz edecek. Hollanda ve Belçika'da yaşayan Türklerin tercih ettiği Köln ve Düsseldorf havalimanlarından ise Anadolu'nun farklı şehirlerine haftada 70 kez uçuyor olacak. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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