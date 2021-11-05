Son Dakika: Çiftlik Bank davası sanığı Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın tutuklandı

Binlerce kişiyi kar vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle tutuklu yargılanan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın'ın ağabeyi Fatih Aydın, temmuz ayında Uruguay'da yakalanarak tutuklanmasının ardından Salı günü Türkiye'ye iade edilmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirilen Fatih Aydın savcılıkta 5 saat süren ifade işleminin ardından "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "tacir veya şirket yöneticileri ile kooperatif yöneticilerinin dolandırıcılığı", "bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi.

TUTUKLANDI

Fatih Aydın, sevk edildiği Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

"MAAŞ KARŞILIĞINDA GÖREV YAPTIM"

Şüpheli Fatih Aydın'ın savcılıktaki ifadeleri ortaya çıktı. Aydın sorgusunda, Çiftlik Bank organizasyonunun oyunu veya şirket yönetiminde hiçbir zaman söz sahibi olmadığını sadece maaş karşılığında görev yaptığını söylediği öğrenildi. Yurt dışına çıkma sebebini açıklayan Aydın, işleri geliştikten sonra kardeşi Mehmet Aydın'ın teklifini kabul edip daha çok para kazanmak için yurtdışına gittiğini ve soruşturmalar başlayınca da bir daha dönmediğini beyan etti.

"KARDEŞİMLE ARAM ÇOK İYİ DEĞİL"

Kardeşi Mehmet Aydın ile ilişkilerinin çok iyi olmadığını söyleyen Fatih Aydın, formalite gereği kardeşinin kendisini şirkete ortak yaptığını şirkette önemli bir görev vermediğini ve getir götür, nakliye işini maaş karşılığında yaptığını belirtti. Şirkette etkili isimlerin başka şahıslar olduğunu öne sürdü.

"BEN ŞİRKETİN YETKİLİSİ DEĞİLİM"

Fatih Aydın, mahkemede mal varlığı olmadığını ve Türkiye'de kayıtlı bir adres olmadığını söyledi. Aydın, kendisi hakkında hazırlanan iddianameden de haberi olmadığını dile getirdi. İddianamenin yüzüne okunmasının ardından savunma yapan Aydın, şirkette kısa bir dönem müdürlük yaptığını ve sadece şarküteri kısmının asma katının ruhsata işlenmesi için kardeşinin kendisine müdürlük verdiğini söyledi. Aydın, savunmasında "Ben hiçbir şirketin resmi olarak sahibi ya da yetkilisi değilim. Diğer şirketlerde hiç çalışmadım. Ben diğer şirketlerden birinin yüzde 20 ortağıyım" dedi.

"EĞER BİR SUÇ İŞLENDİYSE BUNU KARDEŞİM YAPMIŞTIR"

Hakim şirket faaliyetinde aktif olup olmadığını sorunca Aydın, "Kardeşim bana şirketin aktif olmadığını söyledi" dedi. Halim tekrar soru sorarak, "Ben suç işlemedim, kardeşim mi yaptı diyorsun" şeklinde soru yöneltti. Fatih Aydın ise, "Eğer bir suç işlendiyse bunu kardeşim yapmıştır" dedi.

KİMSEYE OYUNU ÖNERMEDİĞİNİ İDDİA ETTİ

Aydın, Çiftlik Bank sisteminde oyun oynatmadığını ve bu yolla kazanç sağlanmadığını iddia ederek kardeşinin yanında kendi aracıyla işçi olarak çalıştığını belirtti. Aydın, "Çiftlik Bank ismini kesinlikle kullanmadım. Kimseye de 'Böyle bir oyun var' diye öneride bulunmadım" şeklinde konuştu. Fatih Aydın, "Kardeşimin siteyi tek başına kurması imkansız. Başka bir arkadaşından destek aldığını söylemişti, bu işe kendisi başladı ama arkadaşı o ofiste çalışmıyordu, hiç görmedim. Daha sonra bir yazılımcıdan söz edilmişti" ifadelerini kullandı. Davaya konu 'Bank' ifadesinin kullanılmasıyla ilgili de konuşan Fatih Aydın, "Ben hatırlıyorum, 'Bank ibaresini kullanamazsınız diyerek belediyeden görevliler geldiler o dönem. Ben böyle bir olay hatırlıyorum" şeklinde konuştu.

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