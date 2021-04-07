Son dakika: Cesedi parçalayıp, foseptiğe atmışlar (2)

Edinilen son dakika gelişmesine göre KAFATASI VE GÖĞÜS KAFESİ BULUNAMADIAntalya'da öldürülüp parçalanarak foseptiğe atılan Süleyman Eken'in cesedine ait parçalar polis ekiplerince tek tek çıkartıldı.

KAFATASI VE GÖĞÜS KAFESİ BULUNAMADI

Antalya'da öldürülüp parçalanarak foseptiğe atılan Süleyman Eken'in cesedine ait parçalar polis ekiplerince tek tek çıkartıldı. Yapılan aramada kafatası ve göğüs kafesinin bulunamadığı, aramaya yarın devam edileceği kaydedildi. Bulunan parçalar ise Antalya Adli Tıp kurumu'na götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent TATOĞULLARI