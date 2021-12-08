Türk futbolu yasta! Ankaragücü'nün eski başkanı Cemel Aydın vefat etti - Haberler Spor
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Türk futbolu yasta! Ankaragücü'nün eski başkanı Cemel Aydın vefat etti

Türk futbolu yasta! Ankaragücü'nün eski başkanı Cemel Aydın vefat etti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Geçtiğimiz günlerde kalp krizi geçiren ve sonrasında yoğun bakıma alınan Ankaragücü'nün eski başkanı Cemal Aydın 73 yaşında hayatını kaybetti.

Mke Ankaragücü'nde uzun yıllar başkanlık yapan Cemal Aydın geçirdiği kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

"VEFAT HABERİNİ BÜYÜK BİR ÜZÜNTÜYLE ÖĞRENMİŞ BULUNMAKTAYIZ"

Aydın'ın vefatı üzerine Ankaragücü Kulübü başsağlığı mesajı yayımladı. MKE Ankaragücü resmi sosyal medya hesabından Cemal Aydın'ın vefatı üzerine yapılan paylaşımda, "Kulübümüzde uzun yıllar başkanlık yapmış olan Cemal Aydın'ın vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine, sevdiklerine ve camiamıza başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın vefat etti

MKE Ankaragücü Kulübü eski başkanlarından Cemal Aydın vefat etti

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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