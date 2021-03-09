ÇEKMEKÖY'DE 2 KARDEŞİN ÖLÜ BULUNDUĞU İNŞAATIN HAVADAN GÖRÜNTÜSÜ

ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin asansör boşluğunda hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

ÇEKMEKÖY'de 4 ve 8 yaşındaki iki kardeşin asansör boşluğunda hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Çekmeköy'de dün 4 yaşındaki Hasan ve 8 yaşındaki Hüseyin Büyür kardeşler saat 13.30 sıralarında kayboldu. İhbar üzerine polis ekipleri ve AFAD tarafından aranan kardeşler, evlerinin hemen arkasında bulunan inşaatın asansör çukurunda bulundu. İçi yağmur suyu ile dolan çukurda bulunan çocukların hayatını kaybettiği belirlendi. Cansız bedenleri itfaiye tarafından çıkarılan kardeşler, otopsi işlemleri için Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Küçük çocukların hayatını kaybettiği inşaat alanı havadan görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı