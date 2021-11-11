Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi
Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi
Son dakika: Merkez Bankası ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 1.6 milyar dolar fazla verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 18.4 milyar dolar oldu. Cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 2.3 milyar dolar açık vermişti.
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