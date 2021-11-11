Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi - Haberler Ekonomi
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Son Dakika: Cari işlemler hesabı 1.6 milyar dolar fazla verdi

Haberler.com / Mesut Şahin - Haberler | Ekonomi

Son dakika: Merkez Bankası ödemeler dengesi verisini açıkladı. Buna göre, cari işlemler hesabı eylül ayında 1.6 milyar dolar fazla verdi. Bunun sonucunda 12 aylık cari işlemler açığı 18.4 milyar dolar oldu. Cari işlemler hesabı bir önceki yılın eylül ayında 2.3 milyar dolar açık vermişti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Ekonomi Haberleri
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