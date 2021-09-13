Son dakika: Temmuzda cari işlemler açığı 683 milyon dolar oldu

Cari işlemler açığı, bir önceki yılın temmuz ayına göre 1 milyar 306 milyon ABD doları azalarak 683 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 27 milyar 832 milyon ABD doları oldu. Bu gelişmede, hizmetler dengesi kaleminin bir önceki yılın temmuz ayına göre 2 milyar 653 milyon ABD artarak 2 milyar 948 milyon ABD doları fazla vermesi etkili oldu.

ALTIN VE ENERJİ HARİÇ CARİ İŞLEMLER HESABI FAZLA VERDİ

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı bir önceki yılın aynı ayına göre 1 milyar 22 milyon ABD doları artarak 2 milyar 984 milyon ABD dolarına yükseldi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı, bir önceki yılın temmuz ayında 1 milyar 924 milyon ABD doları fazla vermişken, bu ay 2 milyar 749 milyon ABD doları fazla verdi.

Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2 milyar 118 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Birincil gelir dengesinden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 306 milyon ABD doları artarak 702 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. İkincil gelir dengesi kaleminden kaynaklanan net girişler, bir önceki yılın aynı ayına göre 19 milyon ABD doları azalarak 55 milyon ABD doları olarak gerçekleşti.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler 1 milyar 30 milyon ABD doları olarak gerçekleşti. Portföy yatırımları 1 milyar 933 milyon ABD doları tutarında net giriş kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 93 milyon ABD doları net satış ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 439 milyon ABD doları net alış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 499 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirmişken, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 774 milyon ABD doları ve 195 milyon ABD doları net kullanım gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 467 milyon ABD doları net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları, yabancı para cinsinden 217 milyon ABD doları ve Türk Lirası cinsinden 84 milyon ABD doları net artış olmak üzere toplam 301 milyon ABD doları net artış kaydetti. Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar ve Genel Hükümet sırasıyla 43 milyon ABD doları ve 231 milyon ABD doları net kullanım, diğer sektörler ise 176 milyon ABD doları net geri ödeme gerçekleştirdi. Resmi rezervlerde bu ay 6 milyar 700 milyon ABD doları net artış gözlendi.

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