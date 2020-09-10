Son dakika! Burdur'da otluk yangını
Son dakika haberi: Burdur'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
10.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:52
Burdur'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Atatürk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.
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Kaynak: AA