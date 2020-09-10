Son dakika! Burdur'da otluk yangını
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Son dakika! Burdur'da otluk yangını

Son dakika haberi: Burdur'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Son dakika! Burdur'da otluk yangını
10.09.2020 21:33 | Son Güncelleme: 10.09.2020 21:52

Burdur'da otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atatürk Mahallesi'ndeki otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangını söndürdü.

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Kaynak: AA

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