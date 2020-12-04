Son dakika... Bu hafta yatırım araçları performansı
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Son dakika... Bu hafta yatırım araçları performansı

04.12.2020 18:31 | Son Güncelleme: 04.12.2020 18:34
Son dakika... Bu hafta yatırım araçları performansı

Edinilen son dakika haberine göre Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,16, altının gram satış fiyatı yüzde 2,81, avro/TL yüzde 1,13 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,66 değer kaybetti.

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,16, altının gram satış fiyatı yüzde 2,81, avro/TL yüzde 1,13 değer kazandı, dolar/TL yüzde 0,66 değer kaybetti.

BIST 100 endeksi, en düşük 1.283,58, en yüksek 1.338,95 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,16 artarak 1.330,87 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,81 kazanımla 460,40 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,76 artışla 3.054,00 liraya yükseldi. Geçen hafta 726,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 746,00 liraya çıktı.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,66 değer kaybederek 7,7890 liraya gerilerken, avro yüzde 1,13 artarak 9,4640 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,29, bireysel emeklilik fonları da yüzde 0,21 değer kazandı. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 0,71 ile kıymetli madenler fonları oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahar Kara

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