Son dakika: Dövizdeki artış sonrası benzine büyük zam! Fiyat 11 lira sınırına dayandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 56 kuruş zam yapılacağını duyurdu.

EPGİS'ten yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde fiyat artışı 17/12/2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 56 kuruş pompa satış fiyatlarına yansıyacak şekilde artış olmuştur." denildi.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara ve İzmir'de ortalama 10,42 liradan satılan benzinin litre fiyatı 10,98 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 10,33 liradan 10,89 liraya çıkacak.

DÖVİZDEKİ HAREKETLİLİK AKARYAKIT FİYATLARINI VURDU

Merkez Bankası'nın seri faiz indirimlerine gitmesiyle Türk lirasında yaşanan tarihi değer kayıpları, akaryakıt ve birçok üründe zam yağmuruna neden oldu.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplama sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

??Merkez Bankası #faiz kararını açıkladı:



??100 baz puanlık indirimle politika faizi yüzde 15'ten yüzde 14'e indirildi.



Merkez Bankası'nın #faizkararı hakkındaki düşünceniz ne yönde? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

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