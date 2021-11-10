Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi
Son dakika: Son dönemde üst üste zam gelen akaryakıttan bu kez güzel haber geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı. Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,13 liraya, Ankara'da ise 8,20 liraya gerileyecek.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.
Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.
Diğer yandan motorin ve LPG için ise yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.
EPGİS'ten yapılan paylaşım şu şekilde;
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.