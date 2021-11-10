Son Dakika: Benzinin litre fiyatına 32 kuruş indirim geldi

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'nın (EPGİS) yaptığı duyuruya göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin litre satış fiyatına 32 kuruş indirim yapıldı.

BENZİNİN LİTRESİ İSTANBUL'DA 8,13 LİRADAN SATILACAK

Fiyat indiriminin ardından benzinin litre satış fiyatı İstanbul'da ortalama 8,45 liradan 8,13 liraya, Ankara'da 8,52 liradan 8,20 liraya, İzmir'de ise 8,54 liradan 8,22 liraya gerileyecek.

MOTORİN VE LPG DE FİYAT DEĞİŞİKLİĞİ YOK

Diğer yandan motorin ve LPG için ise yeni bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

FİYATLAR ŞİRKET VE KENTLERE GÖRE DEĞİŞİKLİK GÖSTERİYOR

Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösteriyor.

EPGİS'ten yapılan paylaşım şu şekilde;

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor. Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.

İhlas Haber Ajansı / Erdem Aksoy - Ekonomi Haberleri

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