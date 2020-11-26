Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam
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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam

26.11.2020 17:20 | Son Güncelleme: 26.11.2020 18:13

Son dakika: Dün benzine yapılan 37 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 28 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 28 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK

Zammın ardından İstanbul'da 6,31'den satılan motorinin litresi 6,59'a yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 6,38'den 6,66'ya, İzmir'de ise 6,42'den 6,70'e çıkacak.

DÜN DE BENZİNE 37 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan, dün de benzinin litresine, pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 37 kuruş zam yapılmıştı.

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AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam
Haber Yorumları (14)
BEN NEREDE NEREDE HATA YAPTIM: Katarlı ortaklar ucuz petrol vermiyor mu ki ! gün aşırı zam yapılıyor. .
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YAPIN GİTSİN SES ÇIKMAZZZ: Nasıl olsa her şeye kötü olsa bile hamdolsun diyen seçmenimiz var .
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EL PATRON: Sorun yok ya. Gigi cikmaz milletin vallaha. Sahlanis super basladi. Hak edene vereceksin af yok. Yapistir. Sukredin bakim, sukre devam.
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