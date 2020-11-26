Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Motorine 28 kuruş zam

Son dakika: Dün benzine yapılan 37 kuruşluk zammın ardından bugün de motorine 28 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 28 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK

Zammın ardından İstanbul'da 6,31'den satılan motorinin litresi 6,59'a yükselecek. Motorinin litresi Ankara'da 6,38'den 6,66'ya, İzmir'de ise 6,42'den 6,70'e çıkacak.

DÜN DE BENZİNE 37 KURUŞ ZAM GELMİŞTİ

Öte yandan, dün de benzinin litresine, pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 37 kuruş zam yapılmıştı.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.