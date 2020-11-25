Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam

25.11.2020 16:19 | Son Güncelleme: 25.11.2020 17:02

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 37 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstabul'da 6,62'den satılan benzinin litresi 6,99 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 6,72'den 7,09'a, İzmir'de ise 6,73'ten 7,10'a yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Bunlar da ilginizi çekebilir

Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını, sonra kendini öldürdü
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Tam 30 dakika sürdü! Doğanın en ölümcül kavgasında beklenmedik son
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Bir kent diken üstünde! Yol kenarında çok sayıda tabut ve koruyucu kıyafet bulundu
Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam
Haber Yorumları (33)
SVS: benim araba mazotlu zaten hep 50 liralık alıyorum
Cevap Yaz Yayından Kaldır
BOSS429: ganarlı koymuş.
Cevap Yaz Yayından Kaldır
MD..EDEP..EDEP...: Şahlanıyoruz kardeşim ne var bunda ki. . . Az kaldı toplum olarak şahlanışın dibini göreceğiz Venazuella gibi. . Allah bu millete önce akıl sonra da feraset versin. .
Cevap Yaz Yayından Kaldır
Tüm 33 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Bülent Turan Meral Akşener Devlet Bahçeli Ekrem İmamoğlu
Magazin İrem Derici Demet Akalın Bülent Ersoy Funda Eryiğit
Spor Ozan Tufan Okan Buruk Şenol Güneş Sergen Yalçın Christian Luyindama
Tüm Haberler Ölü Türk Aralık Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.11.2020 17:22:20. #1.14#
title