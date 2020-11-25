Son Dakika: Benzine 37 kuruş zam

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 37 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 37 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından İstabul'da 6,62'den satılan benzinin litresi 6,99 liraya çıkacak. Benzinin litresi Ankara'da 6,72'den 7,09'a, İzmir'de ise 6,73'ten 7,10'a yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.