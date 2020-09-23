Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi

23.09.2020 15:56 | Son Güncelleme: 23.09.2020 16:12

Son dakika: 5 gün önce 25 kuruş zam gelen motorine bu kez de 11 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, motorine 11 kuruş indirim geldi. Söz konusu indirim bu gece yarısından itibaren pompaya yansıyacak. Motorine 19 Eylül tarihinde 25 kuruş zam gelmişti.

MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 5,98'e satılan motorinin litresi 5,87'ye düşecek. Motorinin litresi Ankara 6,09'dan 5,98'e, İzmir'de ise 6,11'den 6,00'a inecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Motorine 11 kuruş indirim geldi

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Haber Yorumları (15)
:D: 5 gün sonra bi 30 krş zam daha gelir xd
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UÇAN TÜRKÜYE: BAYRAKTAR ÜÇEN ARAÇ YAPTU, HEMİDE PİLLÜ YAKUT GULLANMECEZ KÜ ARTUUHHH. OLSUN BEN 50 LÜRALUK ALUYOM
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MERT: Fıkra gibi ülkeyiz benim garibime gidense herkes komik olmamasına rağmen bu fıkraya gülüp geciyor
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