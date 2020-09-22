Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi
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Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 19 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

22.09.2020 16:43 | Son Güncelleme: 22.09.2020 16:58

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 19 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirim, pompa fiyatlarına yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da ortalama 6,85'ten satılan benzinin litresi 6,66'ya inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,94'ten 6,75'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine büyük indirim geldi

Kaynak: Haberler.com

Haber Yorumları (9)
EMOKO: 30 kuruş zam, 19 kuruş bomba indirim taş kesilin ulan
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MAKİNE: Bir indir, bir kaldir. . . :-)
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ZAM: 2 gün sonra 30 krş zam yaparlar
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