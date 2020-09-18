Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28, motorine ise 25 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışları pompaya yansıyacak.

18.09.2020 16:40 | Son Güncelleme: 18.09.2020 16:49

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 28, motorine ise 25 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak.

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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi
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