Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 28, motorine ise 25 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışları pompaya yansıyacak.

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 28, motorine ise 25 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam pompa fiyatlarına yansıyacak. Ayrıntılar geliyor...