Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi
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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 11 kuruş indirim geldi. Söz konusu fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

14.09.2020 16:49 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:01

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, benzine 11 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği, pompaya yansıyacak.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,67'den satılan benzinin litresi 6,56'ya inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,76'dan 6,65'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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Son Dakika: Araç sahiplerine müjde! Benzine indirim geldi
Haber Yorumları (12)
MARSLI OSMAN: TIRı sattık abi, atarabası aldık onu da sattık atları da kestik yedik zucuk mangal yaptık abi, şimdi ne yicez bilenler söyler zaten abi
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ÇUKUROVALI: Bizi benzin fiyatlarıyla sınana YARABBİ . . . . Dert veripte derman arayanlardan eyleme ALLAH''IM . . . En güzeli bu günden hazırlığımızı yapmak . Bunların ne yapacakları belli . İNDİR BİNDİR
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FARUK: Benzin aldım geldim indirim oldu. 6, 84 den aldım. 100 liralık aldım. 10 saniyede doldu depo :)
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