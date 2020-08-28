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Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi

Son dakika: Dün 21 kuruş zam yapılan benzine bugün de 15 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak.

28.08.2020 16:31 | Son Güncelleme: 28.08.2020 16:46

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan yapılan açıklamaya göre, benzine 15 kuruş indirim geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat değişikliği pompaya yansıyacak. Benzine dün de 21 kuruş zam gelmişti.

BENZİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

İndirimin ardından İstanbul'da 6,81'den satılan benzinin litresi 6,66'ya inecek. Benzinin litresi Ankara ve İzmir'de 6,90'dan 6,75'e düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Dünkü 21 kuruşluk zammın ardından bugün de benzine 15 kuruş indirim geldi

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Haber Yorumları (9)
BÖYLE DEVAM MI: Günlük para basarak hem enflasyonu düşük göstereceksiniz hem dövize baskı hem de fiyat artışı nasıl bir ekonomi modeli.
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METİN: Haberin başlığı dün büyük zam gelen benzine bugün büyük indirim geldi. Dün ki zam 21 kuruş bugün ki indirim 15 kuruş. Evet 15 21 den büyük sizde haklısınız
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CORÇ: BÜYÜK ZAM GELDİ DİYE ORTALIĞI KARIŞTIRANLAR ŞİMDİ NEDİYECEK? ZAM GELDİ DİYE YÖNETİMİ KÖTÜLEMEK NİYE? SIRF YÖNETİM OY KAYBETSİN YERDE GÖRSENİZ ALMAYACAĞINIZ ZAMLARI ABARTIP BOŞ YAPANLAR HADDİNİZİ BİLİN!. ALIN ŞİMDİ İNDİRİM GELDİ. YOK EHONOMİ KÖTÜĞ, YOH AÇIZ HADİ ORDAN BIRAK BU İŞLERİ FIRÇALA DİŞLERİ. ÜLKEMİZ GAYET İYİ DURUMDA. PARAYI ÇARÇUR EDİP HAR VURUP HARMAN SAVURUP SONRA AĞLAMAYIN. ASGARİ ÜCRETLE 2 ÜNİVERSİTELİ OKUTYOM. ONLAR OLMASA PARA BİLE BİRİKTİRİRİM. ÖZETLE KÜLAHIMA ANLATIN BELKİDİNLER
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