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Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi

Son dakika: Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere oto gaza 6 kuruş zam geldi. Söz konusu fiyat artışı pompaya yansıyacak.

19.08.2020 16:23 | Son Güncelleme: 19.08.2020 16:59

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, oto gaza 6 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak fiyat artışı, pompaya yansıyacak.

OTO GAZIN LİTRESİ KAÇ LİRA OLACAK?

Zammın ardından Ankara'da ortalama 3,89'dan satılan oto gazın litresi 3,95'e çıkacak. Oto gazın litresi İstanbul'da 3,88'den 3,94'e, İzmir'de ise 3,81'den 3,87'ye yükselecek.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Oto gaza zam geldi
Haber Yorumları (10)
ÇUKUROVALI: Arkadaş biz akar yakıtı hangi para birimiyle alıyorduk ? Hakikaten petrole gittiğim zaman ne veriyordum ben ? Öpücük mü veriyorduuuuum , yoksa . Tabi canım TL ile alıyordum . Öpücükle felan ne işim olur ki .
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BURASI ÖNEMLİ: Dolarla mı maaş alıyorsunuz.:)))
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VADA BONUS: ya neden öle diyonuz ki Dolar yada Euro olarak mı maaş alıyoruz. neden sıkıntı yapıyonuz ham maddeye zam geliyor yoksa biz hiçbir ürünü Dolar yada Euro olarak mı alıyoruz. çok şürük herşeyi kendimiz üretiyoruz. bu zamları fırsatçılar yapıyor yersen tabii
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