Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın golcüsü Djurdjevic'in korona testi pozitif çıktı, vaka sayısı 3'e yükseldi - Haberler Spor
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Son Dakika: Rakibimizin Karadağ'ın golcüsü Djurdjevic'in korona testi pozitif çıktı, vaka sayısı 3'e yükseldi

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Son dakika: A Milli Takımımız'ın bu akşam kozlarını paylaşacağı Karadağ'ın Hollanda maçında oynayan forveti Uros Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı. Djurdjevic, takımdan izole edildi. Karadağ'da pozitif vaka sayısı 3'e yükseldi.

Karadağ Futbol Federasyonu, 27 yaşındaki forvet oyuncuları Uros Djurdjevic'in corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı. Karadağ'ın iki santrforu da koronavirüse yakalandı. Rakibin bütün planları altüst oldu.

Karadağ'da koronavirüse yakalanan futbolcular:

Adam Marusic (Sağ kanat)

Stefan Jovetic (Forvet)

Uros Djurdjevic (Forvet)

İKİ GOLCÜ YOK

Takımın en tehlikeli futvolcusu Stevan Jovetic, bu akşam bize karşı forma giyemeyecek. Jovetic, 62 milli maçta 31 kez rakip fileleri sarstı. Takımın diğer gol silahı Djurdjevic'ten de kötü haber geldi. Testi pozitif çıkan 27 yaşındaki golcü, Türkiye'ye karşı yok.

Karadağ Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama:

"Djordjevic'in aşı olmayan futbolculara uygulanan düzenli test sonucunda virüs taşıdığı tespit edilmiştir. Takımdan derhal izole edilmiştir."

Son Dakika: Bu akşamki rakibimiz Karadağ'ın Hollanda maçında oynayan forveti Djurdjevic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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