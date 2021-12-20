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Son dakika... Brüksel Havayolları çalışanlarından grev

Son dakika... Brüksel Havayolları çalışanlarından grev
AA / Ata Ufuk Şeker - Haberler | Ekonomi

Son dakika ekonomi haberi: Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines) çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Belçika'nın bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları (Brussels Airlines) çalışanları, iş koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve gitti.

Çeşitli işçi sendikalarının çağrısıyla Brüksel Havayolları çalışanı pilot ve kabin görevlileri 24 saatlik grev başlattı.

Yılın en yoğun dönemlerinden Noel tatili başlangıcında yapılan grev nedeniyle Brüksel Havalimanı'ndan gerçekleştirilmesi planlanan 100'ün üzerindeki seferlerin yarısı iptal edildi.

Sendikaların greve ilişkin yaptığı ortak açıklamada, Brüksel Havayolları yönetiminin çalışanların dinlenme sürelerine uymadığı, iş ve yaşam dengesini bozduğu ve uçuş planlamalarının çok zorlu olduğu belirtildi.

Çalışma koşullarını derhal iyileştirilmesi talep edilen açıklamada, çalışanların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gösterdikleri fedakarlığa rağmen yönetimin sözleşmelere uygun davranmadığı, işten çıkarmalara ve maaş kesintilerine devam ettiği kaydedildi.

Brüksel Havayolları, salgın nedeniyle mali sıkıntı yaşamaya başlamıştı. Belçika hükümetinden mali destek alan Brüksel Havayolları, filosunu küçülteceğini ve çalışan sayısını azaltacağını açıklamıştı.

Lufthansa Grubu'na bağlı Brüksel Havayolları'nın 3 bin 300 civarında çalışanı ve 38 uçağı bulunuyor.

AA / Ata Ufuk Şeker - Ekonomi Haberleri

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