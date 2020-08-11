Son dakika... Braga, Gaitan'ı transfer etti Son dakika habere göre Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı.

Portekiz Birinci Futbol Ligi ekibi Braga, Lille ile yollarını ayıran Nico Gaitan'ı kadrosuna kattı. Braga Kulübü, 32 yaşındaki Arjantinli oyuncu ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyurdu. Kariyerinde Boca Juniors, Benfica, Atletico Madrid, Dalian Yifang ve Chicago Fire takımlarında forma giyen Gaitan, geçen sezon Lille'de 4 maça çıkmıştı. Kaynak: AA