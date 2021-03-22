Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu
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Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu

22.03.2021 10:10 | Son Güncelleme: 22.03.2021 10:30

Son dakika: Borsa İstanbul'da yaşanan yüzde 6,65 düşüşün ardından devre kesici uygulamaya alındı. Buna göre, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemler geçici olarak durduruldu. İşlemler saat 10.30'da kaldığı yerden başlayacak.

Borsa İstanbul AŞ, pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu bildirdi. Borsa İstanbul'un Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesine ilişkin yaptığı açıklama, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlandı.

09.55 İTİBARIYLA DEVRE KESİCİ TETİKLENDİ

Açıklamada, saat 09.55 itibarıyla endekse bağlı devre kesicinin tetiklendiği, pay piyasasındaki tüm işlem sıralarında, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasındaki (VİOP) pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmelerde ve Borçlanma Araçları Piyasası (BAP) pay senedi repo pazarında işlemlerin geçici olarak durdurulduğu aktarıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Pay piyasasında sürekli işlem yöntemi uygulanan paylar, gayrimenkul yatırım fonları, girişim sermayesi yatırım fonları ve gayrimenkul sertifikalarında saat 10.20'de tek fiyat emir toplama, 10.25'de eşleştirme yapılacak ve 10.30'dan itibaren işlemlere kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edilecektir. Pay Piyasasında tek fiyat işlem yöntemi uygulanan paylarda saat 10.20'de tek fiyat emir toplama yapılacak ve 10.30'dan itibaren seans kaldığı yerden devam edecektir. Varant, sertifika, BYF ve yeni pay alma hakkı kuponu sıralarında işlemler 10: 30'dan itibaren kaldığı yerden sürekli işlem ile devam edecektir. VİOP'taki pay ve pay endekslerine dayalı sözleşmeler ile BAP Pay Senedi Repo Pazarı'nda işlemler saat 10.30'da yeniden başlayacaktır."

Son dakika: Borsa güne yüzde 6,65 düşüşle başladı, işlemler geçici olarak durduruldu
Haber Yorumları (6)
EKONOMİST: bu hızla gidersek dünya DEVİ olacağız. .
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A. HASTASI: Böyle bir dönem önceden ne duyuldu ne görüldü. Az kaldı seçimlerde görüşecez
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ALİ: batıyoruuzzzz yakında kabile hayatı yaşıyacaz galiba
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