Son Dakika: Borsada kayıp artarak devam ediyor! İşlemler ikinci kez durduruldu

Geçtiğimiz cuma günü borsada başlayan düşüş yeni haftaya taşındı. Cuma günü kayıplar artınca işlemler iki kez durdurulmuştu. İşlemlerin tekrar başlamasıyla kayıplar yüzde 9'u aşmıştı. Haftanın ilk işlem gününde de düşüş eğilimi gösteren borsada kayıp yüzde 5'e ulaşınca işlemler bir kez daha durduruldu.

İŞLEMLER İKİNCİ KEZ DURDURULDU

Borsa İstanbul AŞ, Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi'nin devreye girmesiyle pay piyasasındaki tüm sıralarda işlemlerin geçici olarak durdurulduğunu, saat 16.23'ten itibaren işlemlerin kaldığı yerden devam edeceğini bildirdi. Ancak işlemlerin tekrar başlamasıyla kayıplar yüzde 7'ye ulaşınca işlemlere bir kez daha ara verildi.

YATIRIMCILARIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN KULLANILIYOR



Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi cuma günü de iki kez tetiklenerek sürekli işlemlerin geçici olarak durdurulmasına neden olmuştu. Borsa İstanbul'da Endekse Bağlı Devre Kesici Sistemi anlık olarak endekste yüzde 5 ve yüzde 7'lik değer kayıplarının oluşması ile tetiklenerek yatırımcıların panik işlemleriyle zarar görmesini en aza indirmek için kullanılıyor.

BIST 50'DE AÇIĞA SATIŞA YUKARI ADIM KURALI GETİRİLMİŞTİ

Borsa İstanbul yönetimi piyasalar açılmadan önce BIST 50 endeksindeki paylarda açığa satışa bugün için yukarı adım kuralı getirildiğini duyurmuştu.

Buna göre; açığa satış işlemi yapılabilen paylarda açığa satış işlemi, açığa satışa konu olacak sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden gerçekleştirilebilecek.

Açığa satışa konu olan sermaye piyasası aracının en son gerçekleşen fiyatının bir önceki fiyattan daha yüksek olması halinde açığa satış işlemi en son gerçekleşen fiyat düzeyinden de yapılabilecek.

BORSADA DEVRE KESİCİ NEDİR?

Borsa İstanbul'un uygulaması ile gündeme gelen borsada devre kesici uygulaması, işlem yapan yatırımcıların belirlenen sınırları aşan fiyat dalgalanmalarından negatif etkilenmemesi adına uygulanan bir sistemdir. Borsada devre kesici uygulaması ile yatırımcılar ani fiyat dalgalanmalarının negatif etkilerinden korunmuş olur.

Borsada devre kesici uygulaması manuel müdahale gerektirmez, otomatik olarak devreye girer ve fiyat değişiminin eşik değeri aşması durumunda işlemleri geçici süreliğine durdurur.

Devre kesici uygulaması yıldız pazarda yüzde 10, ana pazarda yüzde 7,5, alt pazarda ise yüzde 5 oranında tetiklenir. Emir toplama süresi ise yıldız pazarda 5, ana pazar ve alt pazarda 15 dakikadır. Devre kesici sonrası eşleştirme süresi ise yıldız pazar ve ana pazarda 2, alt pazarda ise 15 dakikadır.

YUKARI ADIM - UPTICK KURALI NEDİR?

Sermaye piyasalarında açığa satışta uygulanan kuralardan biri olan yukarı adım kuralıdır. Organize bir piyasada işlem gören bir menkul kıymetin işlem sırasındaki fiyatının üstündeki fiyata üst fiyat denir. Uptick kuralı da açığa satış işleminin, hissenin en son gerçekleşen işlem fiyatından daha yüksek bir fiyat üzerinden olması kuralı olarak adlandırılır. Ancak, hissenin son gerçekleşen fiyatı bir önceki fiyattan daha yüksekse, açığa satış son gerçekleşen fiyat seviyesinden de yapılabilir.

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