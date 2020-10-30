Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı

Son dakika: Koronavirüs vakaları hakem camiasında da artmaya devam ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre; bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.