Son Dakika: Bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testi pozitif çıktı
30.10.2020 14:06 | Son Güncelleme: 30.10.2020 14:17
Son dakika: Koronavirüs vakaları hakem camiasında da artmaya devam ediyor. TFF'den yapılan açıklamaya göre; bir üst klasman hakemi ile üç üst klasman yardımcı hakemin koronavirüs testinin pozitif çıktığı belirtildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bir üst klasman hakemi ile üç klasman yardımcı hakeminin çarşamba günü yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif sonuçlandığını duyurdu.
TEDBİR AMAÇLI KARANTİNAYA ALINDILAR
Yapılan açıklamada, hakemlerin herhangi bir semptom göstermemesine rağmen talimatlar gereği tedbir amaçlı karantinaya alınarak tedavilerine başlandığı belirtildi.
Test sonuçları pozitif çıkan ve 14 gün boyunca izolasyon süreci devam edecek hakemlerin yapılacak tüm tetkik ve testlerinin yakından takip edileceği kaydedildi.