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Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak

Son dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle kozlarını paylaşacak. Kupadaki bir diğer temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise Ventspils - Rosenborg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

01.09.2020 14:10 | Son Güncelleme: 01.09.2020 14:43

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turundaki rakipleri belli oldu. Siyah beyazlılar seri başıolarak katıldığı kura çekiminde temsilcimiz, Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle üst tur mücadelesi verecek.

Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Yunan ekibi PAOK'a 3-1 yanilerek UEFA Avrupa Ligi'ne kalmıştı.

ALANYASPOR'UN DA RAKİPLERİ BELLİ OLDU

Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Ventspils - Rosenborg eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

Karşılaşmalar 24 Eylül Perşembe günü tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

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Son Dakika: Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Borac Banja Luka-Rio Ave maçının galibiyle karşılaşacak
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