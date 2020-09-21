Son Dakika: Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın koronavirüs test sonucu negatife döndü Son dakika: Beşiktaş, teknik direktör Sergen Yalçın'ın son yapılan koronavirüs test sonucunun negatif olduğunu açıkladı. Tecrübeli teknik adam, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Trabzonspor maçı öncesinde koronavirüse yakalanmıştı.

Koronavirüse yakalanan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın son yaptırdığı test sonucu belli oldu. Tecrübeli teknik adamın koronavirüs test sonucunun negatif olduğu duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbol takımımıza Trabzonspor müsabakası öncesi uygulanan rutin tarama testlerinde pozitif PCR sonucuna rastlanan teknik direktörümüz Sergen Yalçın'ın ilgili protokoller uyarınca gerçekleştirilen kontrol PCR ve klinik tarama testlerinde negatif sonuç saptanmıştır" ifadelerine yer verildi.

İLK İKİ HAFTA TAKIMININ BAŞINDA YER ALAMAMIŞTI

Sergen Yalçın, Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Trabzonspor maçı öncesinde koronavirüse yakalanmıştı. 48 yaşındaki teknik direktör, virüs nedeniyle sezonun ilk iki haftasında oynanan Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında takımının başında yer alamamıştı.

Kaynak: Haberler.com