Son dakika... Beşiktaş'ta yeni transfer Fabrice N'Sakala ilk antrenmanına çıktı
Bir son dakika haberine göre Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
12.08.2020 20:55 | Son Güncelleme: 12.08.2020 21:25
Beşiktaş'ın yeni transferi Fabrice N'Sakala, siyah-beyazlı takımla ilk antrenmanına çıktı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda N'Sakala'nın takımla ilk antrenmanına çıktığı belirtildi.
Kondisyon ve taktik ağırlıklı idmanın, ısınma, istasyon koşuları ve açma-germe çalışması ile başladığı aktarıldı. Pas, 5'e 2 çalışması ve dar alanda minik kale maç ile süren antrenmanın, yarı sahada yapılan 3 takımlı turnuva maçları ile sona erdiği kaydedildi.
Siyah-beyazlı ekip, yarın akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
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Kaynak: AA