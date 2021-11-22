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Son Dakika: Beşiktaş'ta sürpriz karar! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

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Son dakika: Beşiktaş, N'Sakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı. Siyah-Beyazlılar'dan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

Beşiktaş'ta geçen sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Fabrice N'Sakala kadro dışı bırakıldı. Deneyimli sol bek, Umut Meraş geldikten sonra formayı unuttu, teknik ekibe isyan etti. Teknik ekibin raporuyla Yönetim Kurulu N'Sakala'yı kadro dışı bıraktı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta sürpriz karar! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

"TAKIMDAN AYRI ÇALIŞACAK"

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, "Yönetim Kurulumuzun kararı ve teknik heyetimizin onayıyla futbolcumuz Fabrice N'Sakala geçici süreyle kadro dışı bırakılmıştır. Fabrice N'Sakala bundan sonra çalışmalarını Futbol A Takımımızdan ayrı sürdürecektir" ifadeleri yer aldı.

Son Dakika: Beşiktaş'ta sürpriz karar! N'Sakala kadro dışı bırakıldı

Beşiktaş, futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

Beşiktaş, futbolcusu Fabrice Nsakala'nın kadro dışı bırakıldığını açıkladı

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