Son Dakika: Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret alacak
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Son Dakika: Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret alacak

Haberler.com / Ali Gülhan - Haberler | Spor

Son dakika: Beşiktaş, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi renklerine bağladığını resmen açıkladı. "Batsman" lakaplı futbolcuyu 1 yıllık kiralayan siyah-beyazlılar, transferi özel bir videoyla duyurdu. Dünyaca ünlü golcü için İngiliz devine 150 bin euro kiralama bedeli ödeyen Kara Kartal, futbolcuya da 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeyecek.

Beşiktaş golcüsüne kavuştu. Siyah-beyazlılar, Chelsea forması giyen Michy Batshuayi'yle kiralık olarak 1 yıllık sözleşme imzalandığını KAP'a bildirdi.

150 BİN EURO KİRALAMA BEDELİ ÖDENECEK

Siyah-beyazlı kulüp KAP'a yaptığı açıklamada, "Profesyonel futbolcu Michy Batshuayi-Atunga'nın geçici transferi konusunda kulübü ve kendisi ile anlaşmaya varılmıştır. Chelsea Kulübü'ne 2021-2022 sezonu için net 150 bin euro kiralama bedeli ödenecektir. Oyuncuya 2021-2022 sezonu için net 3 milyon 165 bin euro garanti ücret Şirketimiz tarafından ödenecektir" ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret alacak
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş, Michy Batshuayi'yi 1 sezonluğuna kiraladı
Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
Beşiktaş Kulübü, İngiltere temsilcisi Chelsea'den Belçikalı santrfor Michy Batshuayi'nin 1 sezonluğuna kiralandığını açıkladı.
Ali Gülhan
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