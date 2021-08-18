Son Dakika: Michy Batshuayi, Beşiktaş'ta! 3 milyon 165 bin euro garanti ücret alacak

Son dakika: Beşiktaş, Chelsea'den Michy Batshuayi'yi renklerine bağladığını resmen açıkladı. "Batsman" lakaplı futbolcuyu 1 yıllık kiralayan siyah-beyazlılar, transferi özel bir videoyla duyurdu. Dünyaca ünlü golcü için İngiliz devine 150 bin euro kiralama bedeli ödeyen Kara Kartal, futbolcuya da 3 milyon 165 bin euro garanti ücret ödeyecek.