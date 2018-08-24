Son Dakika! Beşiktaş, Liverpool'dan Kaleci Loris Karius'u Kiralık Olarak Kadrosuna Kattı!
Son dakika! Beşiktaş kulübü, Liverpool'un tecrübeli file bekçisi Loris Karius'u kiralık olarak kadrosuna kattı.
Beşiktaş, Loris Karius'a kavuşuyor. Beşiktaş'ın Liverpool'dan kiraladığı kaleci Loris Karius, cumartesi günü saat 19:30'da İstanbul'da olacak.
Beşiktaş kulübü resmi twitter hesabının kapak fotoğrafı Karius ile güncellendi. Siyah beyazlılar böylelikle Liverpool'da forma giyen 25 yaşındaki başarılı kaleci Karius'u renklerine bağladığını da resmen açıkladı.
Öte yandan Karius'un 25 Ağustos Cumartesi günü saat 19:30'da İstanbul'da olması bekleniyor.
LORİS KARİUS KİMDİR?
Loris Karius, 22 Haziran 1993 doğumludur. Liverpool FC takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Alman futbolcu, Beşiktaş takımı ile anlaştı. Futbola 1998-2000 sezonları arasında oynadığı FV Biberach'ta başlayan Alman kaleci, sırasıyla SG Mettenberg ve SSV Ulm 1846 formalarını giydi.
Profesyonel kariyerine 2005 yılında VfB Stuttgart kulübünde başlayan Karius,daha sonra Manchester City kadrolarına dahil oldu. 2011-2016 yıllarında Mainz 05'te futbol oynayan Loris Karius, 2016 yılında Liverpool'a transfer oldu. Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği talihsiz golle hafızalara kazınmıştı.