Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım
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Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım

21.03.2021 17:50 | Son Güncelleme: 21.03.2021 19:22
Şampiyonluk yolundaki kritik derbi başladı! Canlı anlatım

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftası dev bir derbiye sahne oluyor. Beşiktaş ile Fenerbahçe, kozlarını Vodafone Park'ta paylaşıyor. Ev sahibi siyah-beyazlılar 3 puana ulaşarak rakibini zirve yarışından uzaklaştırmak isterken, Fenerbahçe ise kazanarak şampiyonluk yolunda yeniden var olmayı hedefliyor. Kritik maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

Süper Lig'de haftanın maçında Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi konuk ediyor. Şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip derbide iki takım da sahaya 3 puan için çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk iddiasını sürdürebilmesi için mutlak kazanması gereken maçta, siyah-beyazlılar ise rakibini eli boş gönderip zirvede daha rahat hissetmek istiyor.

BEŞİKTAŞ MAÇ EKSİĞİYLE LİDER

Ligin 30. haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda mağlup eden Beşiktaş, maç eksiğine rağmen 63 puanla en yakın rakibi Galatasaray'ın 2 puan önünde lider durumda. Bu sezon şampiyonluk yarışında yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin 5 puan uzağında kalan Fenerbahçe ise 58 puanla sıralamanın 3'üncü basamağında bulunuyor. Beşiktaş sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan derbi maçta sarı-lacivertli rakibini 4-3 mağlup etmişti.

İKİ TAKIMIN EKSİKLERİ

Beşiktaş'ta 4 haftadır kadroda olmayan Cenk Tosun derbi kadrosuna alındı. Beşiktaş'ın tek eksiği, sakatlığı bulunan Gökhan Töre. Fenerbahçe'de sakatlıkları bulunan Sadık Çiftpınar ve Mesut Özil'in yanı sıra Diego Perotti kadroda yer almıyor.

4 İSİM CEZA SINIRINDA

Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, Fenerbahçe'de ise Marcel Tisserand, İrfan Can Kahveci, Caner Erkin ve Sinan Gümüş derbide sarı kart görmeleri halinde bir sonraki maçta cezalı duruma düşecek.

İşte iki takımın 11'leri;

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'Sakala, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar

FENERBAHÇE: Altay, Nazım, Serdar, Szalai, Caner, Gustavo, İrfan, Valencia, Osai-Samuel, Pelkas, Samatta

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 15: Gustavo'nun pasıyla Osayi-Samuel savunmanın arkasına sarktı. Göğsüyle topu önüne aldı. Ama kaleci Ersin kalesini zamanında terk edip topu kontrol etti ve rakibine vuruş şansı tanımadı.

Haber Yorumları (2)
KARTAL- KANARYA KAVURMA: Maç 2 fark gol Beşiktaş alır.
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