Son Dakika: Beşiktaş, evinde Çaykur Rizespor'u 1-0 yenerek kupada tur atladı

Son dakika: Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda konuk ettiği Çaykur Rizespor'u 86. dakikada Cyle Larin'in golüyle 1-0 mağlup eden Beşiktaş, adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Beşiktaş ile Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı. Vodafone Stadı'nda oynanan mücadeleyi siyah beyazlılar, tek golle kazandı.

Karşılaşmanın büyük bir bölümü düşük tempoda ve orta alan mücadelesi şeklinde geçti. İki takım da pozisyon üretmekte zorlanırken son dakikalarda rakibi karşısında baskı kuran Beşiktaş, 86. dakikada Cyle Larin'in golüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla siyah beyazlılar, kupada adını çeyrek finale yazdırırken Çaykur Rizespor, turnuvaya veda etti.