Son Dakika: Beşiktaş deplasmanda Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı

Son dakika: Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, geriye düştüğü maçta Antalyaspor'la 1-1 berabere kaldı ve son iki haftada 5 puan kaybetti. Kırmızı beyazlılarda Veysel Sarı kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, Fraport TAV Antalyaspor'a konuk oldu. Siyah beyazlılar, geriye düştüğü maçta deplasmandan 1 puanla ayrıldı.

Mücadelenin ilk golü 39. dakikada Antalyasporlu Gökdeniz Bayrakdar'dan geldi. Beşiktaş, bu gole 73. dakikada Domagoj Vida ile cevap verdi. Ev sahibi ekipte Veysel Sarı, 71. dakikada ikinci sarı kart sonrası gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. Siyah beyazlılar, maçın son bölümünde galibiyet için oyunu rakip sahaya yıksa da golü bulamadı ve müsabaka 1-1 sonuçlandı.

Geçtiğimiz hafta Trabzonspor'a yenilen Beşiktaş bu sonuçla son iki haftada 5 puan kaybetmiş oldu ve haftayı 45 puanla kapattı. Antalyaspor ise puanını 30 yükseltti.

MAÇTAN DAKİKALAR

Dakika 1: Karşılaşma, hakem Alper Ulusoy'un çaldığı düdükle başladı.

Dakika 9: Rosier kendi yarı sahasında kaptığı topla rakip ceza sahasına kadar sokulup Ljajic'i gördü. Ljajic'in vuruşunda Boffin gole izin vermedi.

Dakika 15: Eren derin bir topla Amilton'u savunma arkasına kaçırmak istedi. Ersin kalesini zamanında terkedip topun kontrolünü sağladı.

Dakika 22: Antalyaspor, kendi ceza alanı ön çizgisi ile orta saha çizgisi arasında alanları kapatarak Beşiktaş'a fırsat tanımamaya çalışıyor. Ev sahibi ekip kazandığı toplarla da hızlı çıkarak pozisyon bulmaya çalışıyor.

Dakika 39: Antalyaspor, Gökdeniz'in golüyle 1-0 öne geçti. Sol kanattan Eren'in ortasında Gökdeniz yakın mesafeden kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

Dakika 45: İlk yarı Antalyaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Dakika 52: Sol kanattan Larin'in ortasında savunmadan seken topla buluşan Atiba'nın şutunda Boffin topu kornere çeldi.

Dakika 61: Ghezzal sağ kanattan ceza sahasına sokulan Rosier'i topla buluşturmak istedi. Ama top Rosier'in ayağına dolandı ve auta gitti.

Dakika 71: Antalyaspor'da Veysel Sarı ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

Dakika 73: Kullanılan serbest vuruşta iyi yükselen Beşiktaşlı Domagoj Vida, kafayla topu ağlara gönderdi. Siyah beyazlılar skoru 1-1'e getirdi.

Dakika 80: Sol kanattan N'Sakala'nın ortasında Larin kafayı vurdu. Top direkten döndü.

Dakika 90+7: Mücadele 1-1 sona erdi.