Beşiktaş, Avrupa Liginde LASK Linz'i Son Dakika Golüyle Eledi
Avrupa Liginde mücadele eden temsilcimiz Beşiktaş, 1-0'lık galibiyetin rövanşında LASK Linz'e 2-1 yenildi ancak turu atlayan taraf oldu.
UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz'e Negredo'nun 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi.
Linzer Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi LASK Linz'in gollerini 42. dakikada Tetteh ve 68. dakikada Frieser atarken, temsilcimiz Beşiktaş'a turu getiren golü 89. dakikada Negredo kaydetti.
Bu sonucun ardından LASK Linz, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Liginde play-off'a kaldı.
GOLÜ ATTI, KIRMIZIYI GÖRDÜ
Golü atan Negredo büyük bir sevinç yaşarken, gol sevince formasını çıkarttığı için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ PARTİZAN OLDU
Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi, Sırbistan ekibi Partizan oldu.
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Senol günes bu takimlami yari final istiyor ?Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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komedi takım bu beşiktaşCevap Yaz 2 4 Yayından Kaldır
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BEŞİKTAŞ BÖYLE OYNARSA LİGİ ONUNCU SIRDA BİTİRİR. SEYİRCİYEDE HASRET KALIR.Cevap Yaz 3 4 Yayından KaldırKINA TÜCCARI: şom ağızlı baykuş. . ! adresini söyle sana kına göndereyim. . !2 Yayından Kaldır
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La bu şansın çeyreği bizde olsa varyaaaaaCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır