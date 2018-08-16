Beşiktaş, Avrupa Liginde LASK Linz'i Son Dakika Golüyle Eledi

UEFA Avrupa Ligi ön eleme turu rövanş maçında ilk maçı 1-0 kazanan temsilcimiz Beşiktaş, Avusturya ekibi LASK Linz'e Negredo'nun 89. dakikada attığı golle 2-1 mağlup olmasına rağmen bir üst tura yükseldi.

Linzer Stadı'nda oynanan mücadelede ev sahibi LASK Linz'in gollerini 42. dakikada Tetteh ve 68. dakikada Frieser atarken, temsilcimiz Beşiktaş'a turu getiren golü 89. dakikada Negredo kaydetti.

Bu sonucun ardından LASK Linz, UEFA Avrupa Ligi'ne veda ederken temsilcimiz Beşiktaş, UEFA Avrupa Liginde play-off'a kaldı.

GOLÜ ATTI, KIRMIZIYI GÖRDÜ

Golü atan Negredo büyük bir sevinç yaşarken, gol sevince formasını çıkarttığı için ikinci sarı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

BEŞİKTAŞ'IN RAKİBİ PARTİZAN OLDU

Beşiktaş'ın play-off turundaki rakibi, Sırbistan ekibi Partizan oldu.