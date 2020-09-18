En fazla kazandıran BES fonları
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En fazla kazandıran BES fonları

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

En fazla kazandıran BES fonları
18.09.2020 15:27 | Son Güncelleme: 18.09.2020 15:30

Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 0,67 ile "Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF" ve "AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF" ve yüzde 0,51 ile "Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF" oldu.

BES fonları içinde günün en fazla kazandıran 10 fonu şöyle:

Ad Fon Fiyatı Fon Getiri (%)
Fiba Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,037907 0,67
AvivaSA Em. ve Hay. Tem. Ödeyen Şir. His. Sen. EYF 0,042436 0,67
Katılım Em. ve Hay. Agr. Katılım Değ. (Döviz) EYF 0,027597 0,51
Allianz Yaşam ve Em. BIST Temettü Endeksi EYF 0,026268 0,50
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. Gr. EYF 0,076600 0,44
Cigna Finans Em. ve Hay. Bir. His. Sen. EYF 0,067344 0,44
AvivaSA Em. ve Hay. His. Sen. EYF 0,076541 0,44
VEM Turkcell Çalış. Yön. Pera 1 Değiş. Grup EYF 0,018084 0,43
Aegon Emeklilik ve Hay. His. Sen. EYF 0,100869 0,39
Fiba Em. ve Hay. Oyak Port. His. Sen. EYF 0,060489 0,39
(Not: Analiz içerikleri fonbul.com'dan alınmıştır.)

Kaynak: AA

AA Editörü - Murat Aslan
Murat Aslan
AA Editörü
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